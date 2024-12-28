Полторы тысячи орловских спасателей отметили профессиональный праздник
Этот день они провели на службе.
27 декабря полторы тысячи человек личного состава ГУ МЧС России по Орловской области принимали поздравления с профессиональным праздником – Днем спасателя. В календаре он появился в 1990-м году, когда образовался Российский корпус спасателей, ставший прообразом современного МЧС. Сотрудники чрезвычайного ведомства провели этот день на боевом посту.
В целом, в уходящем году в регионе было зарегистрировано более 2,7 тысячи пожаров, более тысячи случаев пала сухой травы, 900 случаев горения мусора. При пожарах погибли 37 человек. 30 получили травмы. По-прежнему находят и снаряды Великой Отечественной войны – обезвредили и уничтожили 900 единиц.
День спасателя в Орловской области прошел прошел без пожаров. За сутки поступило 15 выездов, они касались помощи населению. Трижды сотрудники МЧС помогали пожилым людям освободиться из плена собственных квартир, а один раз сняли кота с дерева.