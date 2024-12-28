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9:44, 28 декабря 2024 года

Полторы тысячи орловских спасателей отметили профессиональный праздник

Этот день они провели на службе.



27 декабря полторы тысячи человек личного состава ГУ МЧС России по Орловской области принимали поздравления с профессиональным праздником – Днем спасателя. В календаре он появился в 1990-м году, когда образовался Российский корпус спасателей, ставший прообразом современного МЧС. Сотрудники чрезвычайного ведомства провели этот день на боевом посту.

В целом, в уходящем году в регионе было зарегистрировано более 2,7 тысячи пожаров, более тысячи случаев пала сухой травы, 900 случаев горения мусора. При пожарах погибли 37 человек. 30 получили травмы. По-прежнему находят и снаряды Великой Отечественной войны – обезвредили и уничтожили 900 единиц.

День спасателя в Орловской области прошел прошел без пожаров. За сутки поступило 15 выездов, они касались помощи населению. Трижды сотрудники МЧС помогали пожилым людям освободиться из плена собственных квартир, а один раз сняли кота с дерева.





Владимир Маряшин
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