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11:27, 28 декабря 2024 года В Орле в столкновении легковушек пострадал годовалый малыш ДТП случилось днем 27 декабря.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

По данным регионального ГАИ, водитель "Нивы" ехал по межквартальному проезду со стороны улицы Металлургов и, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с "Хондой", следовавшей по улице Рощинской со стороны Раздольной.



Спустя три часа к медикам для осмотра передали годовалого пассажира иномарки, а еще через два часа к врачам пришла 21-летняя пассажирка "Хонды". Серьезных травм, требующих госпитализации, у них не нашли.



За прошедшие сутки на территории Орловской области случилось 25 ДТП, пять человек, включая трех детей, пострадали.





Артем Ежаков





