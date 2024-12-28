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9:00, 28 декабря 2024 года

Двое детей пострадали из-за неудачного обгона в Орловской области

ДТП случилось на трассе "Орел – Тамбов – Успенское".

Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

27 декабря в десятом часу вечера на трассе "Орел – Тамбов – Успенское" случилось ДТП с пострадавшими.

По данным регионального управления ГАИ, водитель "Лады Калины" пошел на обгон "Нивы", но не учел погодных условий и не выбрал правильный боковой интервал, из-за чего столкнулся с внедорожником. От удара "Ниву" выбросило в кювет и опрокинуло. В ней пострадали 10-летняя девочка и 14-летний мальчик. Первую пришлось госпитализировать, второго отпустили после осмотра.

За прошедшие сутки на территории Орловской области случилось 25 ДТП, пять человек, включая трех детей, пострадали.




Артем Ежаков
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