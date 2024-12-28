В Орле сэкономят на капремонте дороги к Светлой жизни
За работы возьмется "Газ Ресурс".
В Орле выбрали подрядчика для капитального ремонта проезда к озеру Светлая жизнь. За работы возьмется ООО "Газ Ресурс". От изначальной цены в 48,8 миллиона рублей удалось сэкономить почти 8 миллионов – фирма сделает ремонт примерно за 41 миллион.
Контракт должен быть завершен до 1 июня 2025-го года. Гарантия на основание дорожной одежды, искусственные сооружения, бортовые камни и электроосвещение составит четыре года, а на дорожную разметку термопластиком – полгода.