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9:23, 28 декабря 2024 года В Орле сэкономят на капремонте дороги к Светлой жизни За работы возьмется "Газ Ресурс".





В Орле выбрали подрядчика для капитального ремонта проезда к озеру Светлая жизнь. За работы возьмется ООО "Газ Ресурс". От изначальной цены в 48,8 миллиона рублей удалось сэкономить почти 8 миллионов – фирма сделает ремонт примерно за 41 миллион.



Контракт должен быть завершен до 1 июня 2025-го года. Гарантия на основание дорожной одежды, искусственные сооружения, бортовые камни и электроосвещение составит четыре года, а на дорожную разметку термопластиком – полгода.





Артем Ежаков





