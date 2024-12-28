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14:02, 28 декабря 2024 года В Орловской области изменится расписание маршрута №341 Об этом сообщили в региональном "Организаторе перевозок".



Фото: КУ ОО "Организатор перевозок"

В Орловской области с 3 января изменится расписание маршрута №341 "СПЗ – Некрасовская школа-интернат". Об этом сообщили в региональном "Организаторе перевозок".



В рабочие дни от СПЗ автобусы будут уезжать в 7:05, 7:50, 9:05, 10:10, 13:00, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05 и 19:20, а от Некрасовской школы-интерната – в 6:00, 6:55, 8:05, 8:50, 12:00, 14:10, 15:10, 16:00, 17:05 и 18:00.



По выходным и праздникам автобусы будут отправляться от СПЗ в 7:50, 10:10, 15:05, 17:05 и 19:20, а от Некрасовской школы-интерната – в 6:55, 8:50, 14:10, 16:00 и 18:00.



Автобусы оснащены навигационной системой, что позволяет пассажирам удобнее планировать поездки, напомнили в "Организаторе перевозок".





Артем Ежаков





