Орловщина стала самым "футбольным" регионом ЦФО в 2024 году
В общей сложности на матчи ФК "Орел" пришло более 51 тысячи человек.
Фото: архив "Вестей"
В 2024 году Орловщина стала самым "футбольным" регионом ЦФО среди команд Первой и Второй лиг. На игры ФК "Орел" пришло 51,5 тысячи человек.
- Если сравнивать со всей Россией, то мы пятые по посещаемости. Эти цифры еще раз подтверждают, что наша многолетняя работа по развитию футбола в области была не напрасной. Уверен, что в следующем году футболисты вновь подарят городу большой спортивный праздник, - сказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 27 декабря.
Глава региона также обещал и дальше посещать матчи команды и поддерживать наших ребят.