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21:39, 27 декабря 2024 года Орловщина стала самым "футбольным" регионом ЦФО в 2024 году В общей сложности на матчи ФК "Орел" пришло более 51 тысячи человек.



Фото: архив "Вестей"

В 2024 году Орловщина стала самым "футбольным" регионом ЦФО среди команд Первой и Второй лиг. На игры ФК "Орел" пришло 51,5 тысячи человек.



- Если сравнивать со всей Россией, то мы пятые по посещаемости. Эти цифры еще раз подтверждают, что наша многолетняя работа по развитию футбола в области была не напрасной. Уверен, что в следующем году футболисты вновь подарят городу большой спортивный праздник, - сказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 27 декабря.



Глава региона также обещал и дальше посещать матчи команды и поддерживать наших ребят.





Сергей Мерцалов





