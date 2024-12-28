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17:33, 28 декабря 2024 года На Орловщине проживает более девяти тысяч многодетных семей За последние 10 лет их количество возросло на 40%.



Фото: архив

В Орловской области проживает почти 90 тысяч семей, среди которых более 9 тысяч - многодетные. Об этом в прямом эфире во "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков.



По его словам, за последние 10 лет количество многодетных семей на Орловщине выросло почти на 40%. В среднем ежегодно регистрируется около 900 новых многодетных семей. В этом году в регионе появилась традиция - вручать им памятные медали. Такой наградой уже отмечены 473 семьи.



Также Андрей Клычков напомнил о "Подарке новорожденному" - специальной социальной поддержке, которая предоставляется в виде единовременной денежной выплаты или подарка.





Сергей Мерцалов





