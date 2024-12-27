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21:09, 27 декабря 2024 года Инсулин продолжает поступать в аптеки Орловской области 300 упаковок лекарственного препарата распределены по районам 26 и 27 декабря.







В аптеки Орловской области продолжает поступать инсулин. Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.



По его словам, в течение 26 и 27 декабря по районам было распределено 300 упаковок инсулина. Завтра, 28 декабря, планируется развезти еще более 150 упаковок.



Клычков отметил, что будет ежедневно получать списки поликлиник и аптек, где находится инсулин, и его количество. Он также дал поручение провести встречу с сообществом диабетиков в начале следующего года, чтобы определить виды необходимых лекарственных препаратов и тест-полосок. Это поможет решить проблему с доступностью инсулина для жителей Орловской области.



Губернатор подчеркнул, что все обращения орловцев по поводу получения инсулина будут внимательно рассмотрены и решены.







Сергей Мерцалов





