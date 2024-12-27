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21:01, 27 декабря 2024 года Строящийся в Орле межвузовский кампус может стать визитной карточкой региона Здесь будет футбольное поле, учебно-лабораторный корпус и три высокоэтажных общежития.







Строящийся в Орле межвузовский кампус будет хоть и не самым крупным в стране, может стать визитной карточкой нашего региона. Его площадь составит 60 тысяч квадратных метров. Здесь будет футбольное поле, учебно-лабораторный корпус для занятий на 2000 человек и три многоэтажных общежития для полутора тысяч студентов.



Шесть орловских предприятий уже подписали соглашения с опорным вузом о создании собственных научных лабораторий на базе этого кампуса. Он должен распахнуть свои двери для ученых и студентов в 2026 году. Напомним, что на этот проект Министерство образования выделило чуть меньше 10 миллиардов рублей. Орловский кампус станет частью всероссийской сети университетских кампусов мирового уровня. На строительной площадке побывала наша съемочная группа.





Антон Киселёв





