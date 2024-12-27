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20:04, 27 декабря 2024 года В Орле прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек По улице Ленина двигалась огромная колонна сказочных персонажей.







Впервые в Орле в 2020 году прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Тогда в нём участвовало всего десять пар сказочных персонажей. А в этом году от памятника Лескову отправилась целая колонна: более семидесяти сказочных героев прошли по маршруту от Александровского моста до площади Ленина.



После парада новогодние волшебники отправились поздравлять детей. В этом году подарки получили более двух тысяч мальчиков и девочек. Завершилась акция танцевальным флешмобом у центральной елки.





Татьяна Тимохина





