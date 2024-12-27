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17:07, 27 декабря 2024 года

Мишустин: "На подготовку к строительству Западного обхода Орла выделено полтора миллиарда"

Дорога должна открыться в 2028 году.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Михаил Мишустин рассказал о финансировании строительства Западного обхода Орла. Председатель правительства РФ сообщил, что будет выделено 1,5 миллиарда рублей на подготовку территории, по которой пройдет новая дорога.

Длина Западного обхода составит 16 километров. Он пройдет по территории Орловского МО и Урицкого района и соединит две федеральные трассы – М-2 "Крым" и Р-120 Орел – Брянск – Смоленск, что позволит перенаправить на нее транзитный поток, движущийся в направлениях Белоруссия – Казахстан, а также Брянск – Ростов – Сочи. Завершиться стройка должна в 2028 году. 

- Глава правительства поручил Минстрою сделать все возможное, чтобы сохранить высокий темп работы, а также продолжать наращивание сети дорог и повышать связанность российских населенных пунктов, - сообщили в Правительстве РФ. 



Ольга СУПОНЕВА
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