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20:31, 27 декабря 2024 года Орловское предприятие подключилось к восстановлению Троицкого района ЛНР Оно обеспечило школу и детский сад трубами.







Орловское предприятие, занимающееся производствм труб, приняло участие в восстановлении подшефного Троицкого района ЛНР. Оно поставило трубы в детский сад и школу в полном объеме, в соответствии с заявкой. Предприятие готово продолжать оказывать помощь.



Единственный в регионе завод, где производят трубы из полиэтилена, посетила Анна Вайсергисер. В этом году здесь запустили новую линию по изготовлению гофрированных труб. Какой диаметр планируют освоить в следующем году? Об этом наш следующий сюжет.





Анна Вайсергисер





