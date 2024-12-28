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18:01, 28 декабря 2024 года У жителя Орла сосед украл запчасти на фуру Полицейские раскрыли кражу в Железнодорожном районе.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Житель Орла решил поживиться за счет своего соседа. Мужчина украл запчасти от большегруза из чужого сарая. Теперь ему грозит суд: преступление раскрыли полицейские.



С заявлением в отдел полиции пришел мужчина, проживающий в Железнодорожном районе города. Он рассказал, что из надворной постройки пропали детали от большегруза "МАН" - кто-то стащил крепление бака и лестницу кабины. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.



- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного установили подозреваемого в краже имущества. Им оказался сосед потерпевшего – мужчина 48 лет. Злоумышленник, зная, что орловец находится на работе, зашел к тому на придомовую территорию и проник в сарай, который не был заперт. Там мужчина обнаружил детали от большегруза и забрал их, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



На орловца завели уголовное дело о краже. Сейчас он под подпиской о невыезде.













Ольга СУПОНЕВА





