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15:44, 27 декабря 2024 года

Орловские промышленники собрались перед Новым годом на концерт


В последнюю рабочую неделю 2024 года рабочие коллективы целого ряда орловских предприятий собрались в бывшем ДК “Дормаш”, чтобы посетить организованный специально для них концерт и поделиться друг с другом новогодним настроением. Гостями праздника стали сотрудники предприятий “КАНТ”, “Счетприбор” и других компаний, принадлежащих орловскому меценату, предпринимателю и общественному деятелю Олегу Карпикову.

Вечер начался с душераздирающего номера, отсылающего собравшихся в их советское детство и юность. Артисты в яркой форме напомнили людям символы отечественного Нового года и воссоздали атмосферу прошлых лет.

Елена Майорова, руководитель Орловского городского центра культуры, пригласила на сцену Олега Карпикова, напомнив всем, что заслуги орловца в этом году наконец-то нашли отражение в Книге почета Орла, куда было внесено имя предпринимателя. Орловский меценат пожелал людям здоровья, счастья, успехов и любви, а также выразил надежду, что их трудовые заслуги не будут забыты.

-  Желаю, чтобы сбывались все ваши пожелания и мечты. Чтобы дети, внуки и следующие поколения гордились вами и нами вместе взятыми. Все мы вместе с оптимизмом смотрим в будущее, - заявил предприниматель.

После этого он решил внести творческий вклад в мероприятие и прочитал стихотворение Некрасова:

- Здесь замечательные творческие коллективы. И я тоже подумал, почему бы мне не побыть артистом на несколько минут. Из СССР, из детства, я хотел бы рассказать вам небольшой отрывочек стихов, который я запомнил, когда мои родители внушали мне, что надо читать и учить стихи. Это так раз в тему.

“….Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?
Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?
Идет — по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде”, - продекламировал Карпиков, пообещав бороду отпустить попозже.

Также перед собравшимися выступили руководитель департамента промышленности Денис Леонов и зампред горсовета Владимир Негин.

- От имени губернатора, от имени правительства, в канун Нового года хочу поблагодарить присутствующие здесь коллективы за эффективный труд и отметить руководство. Продукцию, которую вы делаете, знает вся страна. Мы говорим про приборы учета энергоресурсов, про теплогенерирующее оборудование, упаковочные линии, линии по розливу. Новогодний праздник - самый радостный. Я хочу, чтобы в следующем году все добрые ожидания сбылись. Желаю здоровья, благополучия, новых успехов, скорейшей победы и мирного неба всем нам, - выступил Леонов.

Негин также высоко оценил важность орловских предприятий для России и заслуги собравшихся работников. По его словам, найти время для посещения концерта было непросто, поскольку в Орле очень много детей, которых нужно поздравить с наступающим праздником. Но и пройти мимо он тоже не мог из-за уважения к собравшимся. Актеры, собранные Еленой Майоровой, блеснули вокалом, хореографией и танцами, зарядив собравшихся оптимизмом, радостью и душевным теплом. Все это обязательно понадобится людей в наступающем 2025 году.
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