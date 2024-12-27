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15:44, 27 декабря 2024 года Орловские промышленники собрались перед Новым годом на концерт

В последнюю рабочую неделю 2024 года рабочие коллективы целого ряда орловских предприятий собрались в бывшем ДК “Дормаш”, чтобы посетить организованный специально для них концерт и поделиться друг с другом новогодним настроением. Гостями праздника стали сотрудники предприятий “КАНТ”, “Счетприбор” и других компаний, принадлежащих орловскому меценату, предпринимателю и общественному деятелю Олегу Карпикову.



Вечер начался с душераздирающего номера, отсылающего собравшихся в их советское детство и юность. Артисты в яркой форме напомнили людям символы отечественного Нового года и воссоздали атмосферу прошлых лет.



Елена Майорова, руководитель Орловского городского центра культуры, пригласила на сцену Олега Карпикова, напомнив всем, что заслуги орловца в этом году наконец-то нашли отражение в Книге почета Орла, куда было внесено имя предпринимателя. Орловский меценат пожелал людям здоровья, счастья, успехов и любви, а также выразил надежду, что их трудовые заслуги не будут забыты.



- Желаю, чтобы сбывались все ваши пожелания и мечты. Чтобы дети, внуки и следующие поколения гордились вами и нами вместе взятыми. Все мы вместе с оптимизмом смотрим в будущее, - заявил предприниматель.



После этого он решил внести творческий вклад в мероприятие и прочитал стихотворение Некрасова:



- Здесь замечательные творческие коллективы. И я тоже подумал, почему бы мне не побыть артистом на несколько минут. Из СССР, из детства, я хотел бы рассказать вам небольшой отрывочек стихов, который я запомнил, когда мои родители внушали мне, что надо читать и учить стихи. Это так раз в тему.



“….Не ветер бушует над бором,

Не с гор побежали ручьи,

Мороз-воевода дозором

Обходит владенья свои.

Глядит — хорошо ли метели

Лесные тропы занесли,

И нет ли где трещины, щели,

И нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,

Красив ли узор на дубах?

И крепко ли скованы льдины

В великих и малых водах?

Идет — по деревьям шагает,

Трещит по замерзлой воде,

И яркое солнце играет

В косматой его бороде”, - продекламировал Карпиков, пообещав бороду отпустить попозже.



Также перед собравшимися выступили руководитель департамента промышленности Денис Леонов и зампред горсовета Владимир Негин.



- От имени губернатора, от имени правительства, в канун Нового года хочу поблагодарить присутствующие здесь коллективы за эффективный труд и отметить руководство. Продукцию, которую вы делаете, знает вся страна. Мы говорим про приборы учета энергоресурсов, про теплогенерирующее оборудование, упаковочные линии, линии по розливу. Новогодний праздник - самый радостный. Я хочу, чтобы в следующем году все добрые ожидания сбылись. Желаю здоровья, благополучия, новых успехов, скорейшей победы и мирного неба всем нам, - выступил Леонов.



Негин также высоко оценил важность орловских предприятий для России и заслуги собравшихся работников. По его словам, найти время для посещения концерта было непросто, поскольку в Орле очень много детей, которых нужно поздравить с наступающим праздником. Но и пройти мимо он тоже не мог из-за уважения к собравшимся. Актеры, собранные Еленой Майоровой, блеснули вокалом, хореографией и танцами, зарядив собравшихся оптимизмом, радостью и душевным теплом. Все это обязательно понадобится людей в наступающем 2025 году.







