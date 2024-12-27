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13:30, 27 декабря 2024 года Авария с фурой и легковушками стала причиной пробки в Орле ДТП произошло на Кромском шоссе.





В Орле 27 декабря в аварию попали три автомобиля: одна фура и две легковые. ЧП случилось рядом с пешеходным переходом.



Участок Кромского шоссе от ТЦ "Гринн" до места аварии машины проезжают примерно за 20 минут. Подробности произошедшего в Госавтоинспекции пока не сообщали.





Артем Ежаков





