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18:26, 27 декабря 2024 года Орловская больница Боткина опубликовала график работы в праздники Пациенты не останутся без помощи.





Орловская больница Боткина опубликовала график работы в праздники. Он представлен на официальной странице медицинского учреждения в "ВКонтакте". Отделения круглосуточного стационара, приемное отделение и травмпункт будут работать круглосуточно. Остальной график выглядит следующим образом:



Взрослая поликлиника

29, 30 декабря 2024 г.:



- дежурный терапевт с 9:00 до 17:30;



- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;



31 декабря 2024 г.:



- дежурный терапевт с 9:00 до 16:00;



- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;



1 и 7 января 2025 г.:



- дежурный терапевт с 9:00 до 16:00;



- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;



3 и 6 января 2025 г.:



- дежурный терапевт с 8:30 до 16:00;



- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00;



- узкие специалисты с 8:30 до 14:00;



2, 4, 5 и 8 января 2025 г.:



- дежурный терапевт с 8:30 до 16:00;



- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.



Детская поликлиника

29-31 декабря 2024 г.



- дежурные педиатры с 9:00 до 15:00;



1-8 января 2025 г.



- дежурные педиатры с 9:00 до 15:00.

Женская консультация №1 (ул. 2-я Курская, д. 54)

30 декабря 2024 г., 3 и 6 января 2025 г. дежурный врач с 9:00 до 15:00.



Женская консультация №2 (ул. Раздольная, д. 57)

30 декабря 2024 г., 3 и 6 января 2025 г. дежурный врач с 9:00 до 15:00.







Артем Ежаков





