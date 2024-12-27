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18:26, 27 декабря 2024 года

Орловская больница Боткина опубликовала график работы в праздники

Пациенты не останутся без помощи.


Орловская больница Боткина опубликовала график работы в праздники. Он представлен на официальной странице медицинского учреждения в "ВКонтакте". Отделения круглосуточного стационара, приемное отделение и травмпункт будут работать круглосуточно. Остальной график выглядит следующим образом:

Взрослая поликлиника

29, 30 декабря 2024 г.:

- дежурный терапевт с 9:00 до 17:30;

- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;

31 декабря 2024 г.:

- дежурный терапевт с 9:00 до 16:00;

- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;

1 и 7 января 2025 г.:

- дежурный терапевт с 9:00 до 16:00;

- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;

3 и 6 января 2025 г.:

- дежурный терапевт с 8:30 до 16:00;

- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00;

- узкие специалисты с 8:30 до 14:00;

2, 4, 5 и 8 января 2025 г.:

- дежурный терапевт с 8:30 до 16:00;

- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.

Детская поликлиника

29-31 декабря 2024 г.

- дежурные педиатры с 9:00 до 15:00;

1-8 января 2025 г.

- дежурные педиатры с 9:00 до 15:00.
Женская консультация №1 (ул. 2-я Курская, д. 54)

30 декабря 2024 г., 3 и 6 января 2025 г. дежурный врач с 9:00 до 15:00.

Женская консультация №2 (ул. Раздольная, д. 57)

30 декабря 2024 г., 3 и 6 января 2025 г. дежурный врач с 9:00 до 15:00.



Артем Ежаков
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