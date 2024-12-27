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18:26, 27 декабря 2024 года
Орловская больница Боткина опубликовала график работы в праздникиПациенты не останутся без помощи.
Орловская больница Боткина опубликовала график работы в праздники. Он представлен на официальной странице медицинского учреждения в "ВКонтакте". Отделения круглосуточного стационара, приемное отделение и травмпункт будут работать круглосуточно. Остальной график выглядит следующим образом:
Взрослая поликлиника
29, 30 декабря 2024 г.:
- дежурный терапевт с 9:00 до 17:30;
- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;
31 декабря 2024 г.:
- дежурный терапевт с 9:00 до 16:00;
- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;
1 и 7 января 2025 г.:
- дежурный терапевт с 9:00 до 16:00;
- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00;
3 и 6 января 2025 г.:
- дежурный терапевт с 8:30 до 16:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00;
- узкие специалисты с 8:30 до 14:00;
2, 4, 5 и 8 января 2025 г.:
- дежурный терапевт с 8:30 до 16:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.
Детская поликлиника
29-31 декабря 2024 г.
- дежурные педиатры с 9:00 до 15:00;
1-8 января 2025 г.
- дежурные педиатры с 9:00 до 15:00.
Женская консультация №1 (ул. 2-я Курская, д. 54)
30 декабря 2024 г., 3 и 6 января 2025 г. дежурный врач с 9:00 до 15:00.
Женская консультация №2 (ул. Раздольная, д. 57)
30 декабря 2024 г., 3 и 6 января 2025 г. дежурный врач с 9:00 до 15:00.
Артем Ежаков