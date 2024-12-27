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14:31, 27 декабря 2024 года В Орле после капремонта открыли школу №14 Подрядчик зашел на объект в апреле.





27 декабря в Орле после капитального ремонта открыли школу №14. Подрядчик зашел на объект в апреле.



Здесь учатся 383 ребенка. Школа состоит из двух зданий – одно построено в 1949-м году, второе в 1971-м. В порядок привели оба: обновили мебель, дополнительно направили восемь миллионов на приобретение оборудования. Также появились новые помещения: раздевалки для девочек и мальчиков, дополнительные санузлы, кабинеты домоводства



Финансирование составило 95 миллионов рублей. Ремонтировали школу в рамках программы "Модернизация системы образования".







