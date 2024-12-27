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19:01, 27 декабря 2024 года Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" вернулись на домашнюю площадку Единственные домашние матчи в 2024-м наша команда провела против пензенской "Лагуны-УОР".







После серии выездных матчей футболистки "ОрелГУ-КПРФ" сыграли домашний тур в рамках Чемпионата России по футзалу. Соперницами стали девушки из пензенской "Лагуны-УОР". Оба матча закончились в пользу гостей. Итоговый счет первой игры – 3:0, второй матч закончился со счетом 2:0 в пользу пензенских футболисток.



Следующий тур наша команда проведет на своей площадке против волгоградской "Аксиньи". Игры пройдут в середине января.





Анастасия Дорохова





