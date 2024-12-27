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17:05, 27 декабря 2024 года Улица Ленина в Орле таит в себе множество историй Она видела царей, писателей и других выдающихся людей.







До Нового года остаются считанные дни, украшенный город погружает в атмосферу праздника. Центр притяжения, по традиции, пешеходная улица Ленина. Прогулочной она стала чуть более полувека назад, а раньше здесь ходил трамвай. В историю улицы с богатой историей погрузилась Юлия Опанасюк.





Юлия Опанасюк





