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12:25, 27 декабря 2024 года В Орловской области откроют линию для жалоб на лекарственное обеспечение Отвечать на вопросы будут сотрудники департамента здравоохранения.





По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова 28 декабря в 11:00 заработает прямая линия по вопросам лекарственного обеспечения в декабре и январе. Отвечать на вопросы жителей региона будут сотрудники департамента здравоохранения. Номер для связи: 47-53-47.



Напомним, что в ходе последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова орловцы активно жаловались на невыдачу инсулина. Губернатор поручил своему заместителю по социальной политике Олегу Ревякину и главе депздрава Александру Альянову отработать обращения. На прошлой неделе в область прибыло 500 коробок инсулина. До конца года должна прийти аналогичная партия. По заверениям властей, этого хватит, чтобы обеспечить потребность пациентов в декабре – январе.





Артем Ежаков





