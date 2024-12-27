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15:02, 27 декабря 2024 года На Орловщине выполнили годовой план по привлечению медиков в села В 2024-м программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" успешно завершены.





В уходящем году в орловскую глубину по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" пришли работать 34 доктора и 13 фельдшеров соответственно. Таким образом, годовой план по этим программам успешно завершен.



Как сообщает региональный информационный портал, больше всех от этого выиграли Плещеевская и Мценская больницы. В первую устроились три педиатра, два врача УЗД, хирург, уролог и терапевт. Во второй штат укомплектовали команду анестезиологов-реаниматологов, а поликлиника пополнилась кардиологом и оториноларингологом. В Свердловском районе теперь ведут прием невролог, акушер-гинеколог и рентгенолог.



Также девять районных больниц укомплектовали ФАПы постоянным медиком. Лидерами по привлечению кадров среди среднего звена оказались Колпнянский и Новосильский районы.





Артем Ежаков





