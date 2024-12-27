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11:30, 27 декабря 2024 года Водитель "БМВ" попал в ливенскую больницу после столкновения с "ВАЗом" Отечественный автомобиль не уступил дорогу иномарке.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

На трассе "Орел-Тамбов" 26 декабря водитель "ВАЗ" ехал в сторону областного центра и, поворачивая налево, пересек сплошную, не уступил дорогу "БМВ", движущемуся навстречу. В результате столкновения водитель иномарки получил телесные повреждения, сообщили в Госавтоинспекции региона. На машине скорой помощи пострадавшего доставили в Ливенскую ЦРБ, ему понадобилась госпитализация. Всего за последние сутки в регионе произошло 14 ДТП, в которых четыре человека получили ранения.





Сергей Силаев





