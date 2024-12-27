Под Орлом пострадал человек при столкновении "Гранты" с деревом

Девушку направили в областную больницу.

Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

На трассе "Калуга — Перемышль — Белев — Орел" 26 декабря в районе 156-го километра водитель автомобиля "Лада Гранта" не учла скорость движения и метеорологические условия, съехала с дороги в правый кювет. После вылета с трассы "Лада" столкнулась с деревом, пострадала 20-летняя пассажирка.

По информации Госавтоинспекции региона, девушка сама обратилась в Болховскую ЦРБ, после обследования медики направили пострадавшую в областную клиническую больницу для проведения исследования.

Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 14 ДТП, ранения получили четыре человека.