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12:48, 27 декабря 2024 года
Под Орлом пострадал человек при столкновении "Гранты" с деревомДевушку направили в областную больницу.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
На трассе "Калуга — Перемышль — Белев — Орел" 26 декабря в районе 156-го километра водитель автомобиля "Лада Гранта" не учла скорость движения и метеорологические условия, съехала с дороги в правый кювет. После вылета с трассы "Лада" столкнулась с деревом, пострадала 20-летняя пассажирка.
По информации Госавтоинспекции региона, девушка сама обратилась в Болховскую ЦРБ, после обследования медики направили пострадавшую в областную клиническую больницу для проведения исследования.
Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 14 ДТП, ранения получили четыре человека.
Артем Ежаков