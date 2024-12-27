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10:20, 27 декабря 2024 года В Орле состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек Они прошли по центру города.





В Орле в преддверии праздников новогодние волшебники прошли парадом. Несколько десятков Дедов Морозов и Снегурочек прошли от Александровского моста до площади Ленина.



Напомним, что эта акция проводится на Орловщине не первый год. После парада сказочные персонажи традиционно отправляются поздравлять юных орловцев с предстоящими праздниками.





Сергей Силаев





