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11:01, 27 декабря 2024 года Орловские спасатели принимают поздравления с профессиональным праздником Слова благодарности звучат в адрес полутора тысяч человек личного состава ГУ МЧС России по региону.





27 декабря полторы тысячи человек личного состава ГУ МЧС России по Орловской области принимают поздравления с профессиональным праздником – Днем спасателя. В календаре он появился в 1990-м году, когда образовался Российский корпус спасателей, ставший прообразом современного МЧС. Сотрудники чрезвычайного ведомства проведут этот день на боевом посту.



В целом, в уходящем году в регионе было зарегистрировано более 2,7 тысячи пожаров, более тысячи случаев пала сухой травы, 900 случаев горения мусора. При пожарах погибли 37 человек. 30 получили травмы. По-прежнему находят и снаряды Великой Отечественной войны – обезвредили и уничтожили 900 единиц.







