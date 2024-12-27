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11:01, 27 декабря 2024 года

Орловские спасатели принимают поздравления с профессиональным праздником

Слова благодарности звучат в адрес полутора тысяч человек личного состава ГУ МЧС России по региону.


27 декабря полторы тысячи человек личного состава ГУ МЧС России по Орловской области принимают поздравления с профессиональным праздником – Днем спасателя. В календаре он появился в 1990-м году, когда образовался Российский корпус спасателей, ставший прообразом современного МЧС. Сотрудники чрезвычайного ведомства проведут этот день на боевом посту.

В целом, в уходящем году в регионе было зарегистрировано более 2,7 тысячи пожаров, более тысячи случаев пала сухой травы, 900 случаев горения мусора. При пожарах погибли 37 человек. 30 получили травмы. По-прежнему находят и снаряды Великой Отечественной войны – обезвредили и уничтожили 900 единиц.
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