Причиной серьезного пожара под Орлом могла стать неосторожность при сварке
Возгорание случилось в деревне Касьяновка вечером 26 декабря.
В десять часов вечера в деревне Касьяновка в Орловском муниципальном округе загорелись дача, гараж и находившийся в нем автомобиль. Предварительной причиной пожара названа неосторожность при проведении сварочных работ.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, спасателям удалось сдержать пламя и не дать ему перейти на соседние строения.
В пожаре никто не пострадал. Огонь повредил 30 квадратных метров дома, 20 квадратных метров гаража и "Фольксваген".