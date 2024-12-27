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11:56, 27 декабря 2024 года Причиной серьезного пожара под Орлом могла стать неосторожность при сварке Возгорание случилось в деревне Касьяновка вечером 26 декабря.





В десять часов вечера в деревне Касьяновка в Орловском муниципальном округе загорелись дача, гараж и находившийся в нем автомобиль. Предварительной причиной пожара названа неосторожность при проведении сварочных работ.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, спасателям удалось сдержать пламя и не дать ему перейти на соседние строения.



В пожаре никто не пострадал. Огонь повредил 30 квадратных метров дома, 20 квадратных метров гаража и "Фольксваген".





Артем Ежаков





