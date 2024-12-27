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17:26, 27 декабря 2024 года Орловец заплатил два миллиона рублей бывшей жене ради встречи с родственниками Мужчина задолжал экс-супруге после развода и не сумел выехать за границу.





В Орловской области судебные приставы добились от мужчины погашения задолженности перед бывшей женой в размере двух миллионов рублей. После развода суд обязал орловца компенсировать женщине половину стоимости совместно нажитого имущества.



Приставы внесли постановления об обращении взыскания на деньги мужчины в банке, а также наложили запрет на регистрацию недвижимости и ограничили право орловца на выезд за пределы России. Последнее возымело эффект – должник собрался навестить родственников за границей и выплатил положенную сумму и почти 150 тысяч рублей исполнительского сбора.





Артем Ежаков





