На ливенском сахзаводе нашли мины и гранаты времен войны

26 декабря сотрудники МЧС обезвредили шесть мин и гранат времен Великой Отечественной войны. Сотрудники группы специальных работ областной поисково-спасательной службы выезжали на сахарный завод в Ливенский район, сообщили в главном управлении регионального чрезвычайного ведомства.
В уходящем году орловские взрывотехники уничтожили порядка 900 взрывоопасных предметов военных лет.
Накануне орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 11 раз, из них четыре выезда пришлись на пожары. Еще семь вызовов касались различных происшествий и помощи населению.