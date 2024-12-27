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9:55, 27 декабря 2024 года На ливенском сахзаводе нашли мины и гранаты времен войны Взрывоопасные предметы обезвредили сотрудники МЧС.



фото: архив "Вести-Орел"

26 декабря сотрудники МЧС обезвредили шесть мин и гранат времен Великой Отечественной войны. Сотрудники группы специальных работ областной поисково-спасательной службы выезжали на сахарный завод в Ливенский район, сообщили в главном управлении регионального чрезвычайного ведомства.



В уходящем году орловские взрывотехники уничтожили порядка 900 взрывоопасных предметов военных лет.



Накануне орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 11 раз, из них четыре выезда пришлись на пожары. Еще семь вызовов касались различных происшествий и помощи населению.





Артем Ежаков





