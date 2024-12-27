В Орловской области обследовали бесхозные гидротехнические сооружения

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9:35, 27 декабря 2024 года
В Орловской области обследовали бесхозные гидротехнические сооруженияРисков чрезвычайных ситуаций нет.
Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области в соответствии с распоряжением губернатора проверил бесхозные гидротехнические сооружения в регионе. Как отметили в управлении эконадзора и природопользования, по итогам инспекций специалисты пришли к выводу, что риски возникновения чрезвычайных ситуаций не прогнозируются.
Напомним, что к гидротехническим сооружениям относят плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные объекты, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники.
Артем Ежаков