В Орловской области обследовали бесхозные гидротехнические сооружения

Рисков чрезвычайных ситуаций нет.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области в соответствии с распоряжением губернатора проверил бесхозные гидротехнические сооружения в регионе. Как отметили в управлении эконадзора и природопользования, по итогам инспекций специалисты пришли к выводу, что риски возникновения чрезвычайных ситуаций не прогнозируются.



Напомним, что к гидротехническим сооружениям относят плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные объекты, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники.