Орловские железнодорожники подвели итоги работы в 2024 году

За 11 месяцев перевезено более 1,3 миллиона пассажиров и более 1,4 миллиона тонн грузов.

Орловские железнодорожники подвели итоги работы в 2024 году. За 11 месяцев перевезено более 1,3 миллиона пассажиров и свыше 1,4 миллиона тонн грузов. Налоговые отчисления в региональный бюджет составили более 420 миллионов рублей, а инвестиции — около одного миллиарда.

Безопасность — это, безусловно, главная задача. В области регулярно модернизируются 77 железнодорожных переездов. Результатом этой работы стало полное отсутствие пострадавших на железной дороге в этом году. Об этом и не только рассказал заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Кобзарь на итоговой пресс-конференции. На мероприятии побывал наш корреспондент.