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8:45, 27 декабря 2024 года

Орловские ученые изучают микроциркуляцию крови в условиях невесомости

Эксперимент стартовал в 2021 году.



Орловские ученые продолжают изучение микроциркуляции крови в условиях невесомости. Эксперимент, стартовавший в 2021 году, набирает обороты.

В проекте  участвуют специалисты из нескольких научных организаций: команда научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ, Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и научно-производственного предприятия "ЛАЗМА".

С особым вниманием к работе орловских ученых отнеслись в Роскосмосе. В настоящее время исследования проходят непосредственно на Международной космической станции и в тренировочном центре космонавтов. Среди участников эксперимента - Олег Навицкий и Олег Артемьев, а также Алексей Овчинин и Иван Вагнер, которые работают на МКС и также участвуют в исследовании. 

Работу орловских ученых уже признали в сообществе космической медицины. Результаты исследований были опубликованы в профильных журналах. Кроме того, ребята стали победителями проекта Российского научного фонда по подготовке космонавтов к полету. Таким образом, Орел и космос стали еще ближе.


Елена Литинская
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