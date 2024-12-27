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8:45, 27 декабря 2024 года Орловские ученые изучают микроциркуляцию крови в условиях невесомости Эксперимент стартовал в 2021 году.







Орловские ученые продолжают изучение микроциркуляции крови в условиях невесомости. Эксперимент, стартовавший в 2021 году, набирает обороты.



В проекте участвуют специалисты из нескольких научных организаций: команда научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ, Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и научно-производственного предприятия "ЛАЗМА".



С особым вниманием к работе орловских ученых отнеслись в Роскосмосе. В настоящее время исследования проходят непосредственно на Международной космической станции и в тренировочном центре космонавтов. Среди участников эксперимента - Олег Навицкий и Олег Артемьев, а также Алексей Овчинин и Иван Вагнер, которые работают на МКС и также участвуют в исследовании.



Работу орловских ученых уже признали в сообществе космической медицины. Результаты исследований были опубликованы в профильных журналах. Кроме того, ребята стали победителями проекта Российского научного фонда по подготовке космонавтов к полету. Таким образом, Орел и космос стали еще ближе.





Елена Литинская





