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20:50, 26 декабря 2024 года В Орловской области стартовали промышленные экскурсии для детей Школьники узнают о работе различных предприятий.







В Орловской области начали проводить промышленные экскурсии для детей. Школьники узнают о том, как устроены предприятия, какую продукцию они выпускают, какое сырье и оборудование используют и даже приоткрывают коммерческие тайны.



Первыми участниками таких экскурсий стали воспитанники Орловской православной гимназии. Они побывали на заводе сувенирной продукции, где ознакомились с полным циклом производства. Кстати, на этом предприятии работает единственный в стране станок по изготовлению булавок для школьных принадлежностей. О том, как развивается промышленный туризм в регионе, подробнее расскажет Антон Киселев.





Антон Киселёв





