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21:00, 26 декабря 2024 года В канун Нового года на Орловщине активизировались телефонные мошенники Их жертвами могут стать как пожилые люди, так и дети.







В канун новогодних праздников в Орловской области активизировались телефонные мошенники. Злоумышленники могут выбрать своей жертвой как пожилых людей, так и ребенка.



Несмотря на меры профилактики и известные схемы обмана, количество преступлений продолжает расти. Только в этом году в Орловской области за 11 месяцев был зафиксирован 1981 случай мошенничества. В нашем сюжете расскажем о методах аферистов и способах сохранения своих сбережений.





Владимир Маряшин





