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17:45, 26 декабря 2024 года В Орловской области с начала года ни один ребенок не погиб на пожарах Всего спасено 99 человек, 620 граждан получили помощь в эвакуации.



Фото: архив

С начала года в Орловской области не было зафиксировано ни одного случая гибели детей в результате пожаров. Об этом было объявлено на совещании в администрации региона 26 декабря, которое провел губернатор Андрей Клычков.



- Орловская область входит в число четырех субъектов Центрального федерального округа, где не допущено гибели детей на пожарах. В ходе тушения пожаров спасено 99 человек, 620 граждан получили помощь в эвакуации, - отмечает инфопортал Орловской области.



Кроме того, в регионе наблюдается более чем 13% снижение количества пожаров по сравнению с прошлым годом.





Сергей Мерцалов





