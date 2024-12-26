После вмешательства прокуратуры под Орлом отремонтировали дорогу
Нормативным требованиям не отвечало покрытие в селе Гнилец Троснянского района.
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В Орловской области после вмешательства прокуратуры привели в порядок дорогу. Нормативным требованиям не соответствовал участок в Троснянском районе, на проезжей части образовалась колейность.
Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать местную администрацию привести автомобильную дорогу в надлежащее состояние. Решение суда было исполнено, все нарушения устранены, сообщили в надзорном ведомстве.