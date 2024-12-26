В Орле полицейские и народные дружинники отправились в совместный рейд
Их цель – обеспечить безопасность и общественный порядок.
В Орле прошел совместный рейд сотрудников полиции и народных дружинников. Добровольцы оказывают помощь стражам порядка в профилактических мероприятиях и предотвращении правонарушений. Среди самых частых нарушений – распитие спиртных напитков и курение в запрещенных местах, а также мелкое хулиганство и непристойная лексика.
За этот год силами сотрудников полиции и народных дружин удалось пресечь более 400 административных правонарушений и выявить семь преступлений. О работе добровольцев подробнее расскажет Владимир Маряшин.