Главная » Новости



17:35, 26 декабря 2024 года В Орле появится Книга Памяти героев специальной военной операции Учредить ее постановил Юрий Парахин.





Мэр Орла Юрий Парахин постановил учредить Книгу Памяти погибших (умерших) героев специальной военной операции «Вечная память Героям России». Документ опубликован на сайте городской администрации.



Книгу подготовят для увековечения памяти участников СВО, сохранения исторической памяти, воспитания патриотической любви, формирования гражданского чувства патриотизма, гордости за страну и ее защитников.



Книга памяти будет сборником, содержащим сведения и воспоминания о бойцах. Ее электронная версия появится на сайте мэрии, а физические копии могут быть размещены в музеях, библиотеках и учебных заведениях Орла.





Артем Ежаков





