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18:06, 26 декабря 2024 года
Театр Тургенева в Орле подарил зрителям спектакль о Рикки-Тикки-ТавиГлавным режиссером стал Владимир Хрущев.
Театр Тургенева в Орле подарил зрителям спектакль о Рикки-Тикки-Тави. Главным режиссером постановки о храбром маленьком мангусте, который стал защитником семьи людей, стал Владимир Хрущев.
В спектакле занята в основном молодежь, но у многих уже большой опыт участия в постановках для детей, а декорации к спектаклю придумала художник Ольга Далент. На премьере побывала Эва Стасюлевич.
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Эва Стасюлевич
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