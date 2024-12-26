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18:06, 26 декабря 2024 года Театр Тургенева в Орле подарил зрителям спектакль о Рикки-Тикки-Тави Главным режиссером стал Владимир Хрущев.







Театр Тургенева в Орле подарил зрителям спектакль о Рикки-Тикки-Тави. Главным режиссером постановки о храбром маленьком мангусте, который стал защитником семьи людей, стал Владимир Хрущев.



В спектакле занята в основном молодежь, но у многих уже большой опыт участия в постановках для детей, а декорации к спектаклю придумала художник Ольга Далент. На премьере побывала Эва Стасюлевич.



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Эва Стасюлевич





