В орловской глубинке отремонтировали дорогу

В порядок привели участок в Троснянском районе.

Прокуратура Троснянского района провела проверку в сфере безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства установили, что на проезжей части в селе Гнилец Никольского сельского поселения Троснянского района образовалась коллейность, что не соответствует нормам.

В итоге прокуратура обратилась в Кромской районный суд с иском об обязании местной администрации привести дорогу в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.