В орловской глубинке отремонтировали дорогу

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8:00, 27 декабря 2024 года
В орловской глубинке отремонтировали дорогуВ порядок привели участок в Троснянском районе.
Прокуратура Троснянского района провела проверку в сфере безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства установили, что на проезжей части в селе Гнилец Никольского сельского поселения Троснянского района образовалась коллейность, что не соответствует нормам.
В итоге прокуратура обратилась в Кромской районный суд с иском об обязании местной администрации привести дорогу в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
– Кромским районным судом требования прокурора удовлетворены. В настоящее время решение суда исполнено, нарушения устранены, – отметили в пресс-службе прокуратуры региона.
Сергей Силаев