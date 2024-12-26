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11:20, 26 декабря 2024 года

В новогоднюю ночь в Орле ожидается плюсовая температура и дождь

Кроме того, будет царить сильный ветер.

Фото: Ольга Супонева

В Орле в новогоднюю ночь ожидается совсем не зимняя погода. По прогнозу, будет идти дождь, температура будет плюсовой, а еще возможен сильный ветер.

По предварительному прогнозу Росгидрометцентра, во вторник 31 декабря в Орле будет +2 градуса. В ночное время столбики термометров опустятся до -1, но днем 1 января вновь ожидается оттепель до +1. Будет пасмурно, временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, атмосферное давление ниже нормы, юго-западный ветер 7-8 м/с.





Ольга СУПОНЕВА
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