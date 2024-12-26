Главная » Новости



10:59, 26 декабря 2024 года В Орле пешеход пострадал от вылетевшего из трактора опорного колеса ДТП произошло на выезде из города.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В ночь на 26 декабря на выезде из Орла на Кромском шоссе произошло ДТП с легковушкой и трактором. Водитель "Хендай" ехал в сторону Знаменки и наехал на 23-летнего пешехода, который ремонтировал опорное колесо задней щетки трактора "Беларус".



Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате столкновения опорное колесо вылетело и задело еще одного 44-летнего пешехода, который находился на проезжей части. В результате водитель трактора госпитализирован, второй пострадавший самостоятельно обратился в областную в больницу, после осмотра врачи отпустили мужчину на амбулаторное лечение.



Всего за последние сутки в регионе зарегистрировали 14 ДТП. В двух авариях пострадали люди, ранены четыре человека.





Сергей Силаев





