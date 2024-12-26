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10:42, 26 декабря 2024 года

Президентская академия передала на курское приграничье "УАЗ Фермер"

Покупку организовали курсанты из Москвы и студенты из Орла.


Президентская академия передала на курское приграничье "УАЗ Фермер".  Покупку автомобиля организовали курсанты Военного учебного центра Президентской академии (г. Москва) и студенты Президентской академии в Орле, в которой с начала проведения специальной военной операции работает Волонтерский штаб по сбору гуманитарной помощи. Помогли также и преподаватели академии.

Активист Военного учебного центра РАНХиГС, курсант Захар Бобков:

- Мы неоднократно занимались сбором гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Курсанты Военного учебного центра академии совместно с волонтерскими организациями изготавливают окопные свечи, сдают кровь, вяжут маскировочные сети, собирают продуктовые наборы для российских военных. В этот раз объединились вместе с орловскими ребятами из РАНХиГС и организовали сбор средств для покупки автомобиля для наших военных. Каждый из нас делает это не для галочки, а по зову сердца, приближая победу.

Волонтерский штаб по сбору гуманитарной помощи Президентской академии в Орле занимается такой работой уже более двух лет. В работу вовлечены студенты, преподаватели, партнеры Президентской академии в Орле, и, прежде всего, руководство вуза.

Директор Президентской академии в Орле Павел Меркулов:

- Этот отечественный автомобиль обладает определенными характеристиками, которые делают его особенно ценным в условиях военных действий. Высокие характеристики по внедорожью позволяют ему передвигаться по сложным условиям, включая грязь, песок и пересеченную местность. Он также может быть использован для различных задач: как транспортное средство для персонала, для перевозки грузов или как база для установки специального оборудования.

Автомобиль уже доставлен в одно из военных подразделений Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи на курском приграничье.
Стоит сказать, что Президентская академия в Орле совместно со своими партнерами на протяжении последних двух лет неоднократно приобретали и передавали разные транспортные средства в подразделения ВС РФ, которые выполняют задачи в рамках СВО. В 2023 году для военнослужащих были приобретены и переданы автомобили "Нива", "УАЗ" и "УАЗ Фермер". В текущем году в подразделения также были переданы 15 мотоциклов и 3 квадроцикла.
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