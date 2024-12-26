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12:04, 26 декабря 2024 года МФЦ в Орловской области не будут работать в новогодние каникулы Перед перерывом посетители смогут получить услуги по 28 декабря включительно.





Пресс-служба МФЦ Орловской области опубликовала график работы в новогодние праздники. 28 декабря работают все МФЦ региона, с 29 декабря по 8 января они уйдут на выходные дни, а с 9 января заработают в обычном режиме.

"Напоминаем, что большинство государственных и муниципальных услуг можно получить в электронном виде самостоятельно на портале "Госуслуг" и электронных сервисах Росреестра, ФНС России, Социального фонда России и других органов", – добавили в МФЦ.





Артем Ежаков





