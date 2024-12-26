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12:26, 26 декабря 2024 года Прокуратура проверяет обстоятельства отравления газом орловской семьи Пострадали четыре человека, включая двух детей.





Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил проверить факт отравления угарным газом семьи из четырех человек, среди которых двое детей.



Как рассказали в надзорном ведомстве, будет изучено соблюдение законодательства при обслуживании жилого дома, дана правовая оценка работе людей, в чью ответственность входит контроль за газовым оборудованием. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Напомним, что инцидент произошел в доме по улице Комсомольской. Всех пострадавших доставили в больницу. Их жизни находятся в безопасности.





Артем Ежаков





