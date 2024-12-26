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16:33, 26 декабря 2024 года В Орле обсудили укрепление традиционных ценностей Состоялся координационный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.



Фото: региональный информационный портал

Глава Орловской области Андрей Клычков 26 декабря провел заседание координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. В нем приняли участие правоохранители, представители власти, религиозных конфессий, общественники. – Хочу поблагодарить за плодотворную работу, за все те мероприятия, которые проведены в течение года в целях сохранения и укрепления нашего внутреннего единства, – обратился к участникам заседания глава региона. На мероприятии подвели итоги года и рассмотрели задачи в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Было отмечено, что в регионе духовно-нравственное воспитание начинается с младшего возраста, для детей проводятся воспитательные, спортивные, культурно-просветительские мероприятия, направленные на расширение кругозора и укрепление духовно-нравственных ценностей, а молодежи объясняют, что бережное отношение к семье – залог внутреннего единства страны.





Сергей Силаев





