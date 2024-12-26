Андрей Клычков исполнит желания трех орловских ребят
Губернатор снял елочные шарики с просьбами от Ирины, Анатолия и Полины.
Фото: региональный информационный портал
Губернатор Орловской области Андрей Клычков присоединился к региональной "Елке желаний". В ней традиционно принимают участие члены регионального правительства. К акции уже присоединились Вадим Тарасов, Алексей Берестов, Сергей Борзенков, Ирина Гаврилина и другие.
Как сообщает областной информационный портал, глава Орловщины снял елочные шарики с просьбами от Ирины, Анатолия и Полины. Их желания губернатор обещал исполнить в ближайшее время.
Напомним, что ранее Андрей Клычков подарил гантели Ярославу из Троицкого муниципального округа ЛНР.