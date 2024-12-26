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10:21, 26 декабря 2024 года Андрей Клычков исполнит желания трех орловских ребят Губернатор снял елочные шарики с просьбами от Ирины, Анатолия и Полины.



Фото: региональный информационный портал

Губернатор Орловской области Андрей Клычков присоединился к региональной "Елке желаний". В ней традиционно принимают участие члены регионального правительства. К акции уже присоединились Вадим Тарасов, Алексей Берестов, Сергей Борзенков, Ирина Гаврилина и другие.



Как сообщает областной информационный портал, глава Орловщины снял елочные шарики с просьбами от Ирины, Анатолия и Полины. Их желания губернатор обещал исполнить в ближайшее время.



Напомним, что ранее Андрей Клычков подарил гантели Ярославу из Троицкого муниципального округа ЛНР.





Артем Ежаков





