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9:58, 26 декабря 2024 года Орловцы пожаловались губернатору на невыдачу инсулина Андрей Клычков дал поручения отреагировать на обращения.





Жители Орловской области пожаловались Андрею Клычкову на невыдачу инсулина и расходников для диабетиков. Многочисленные вопросы по этому поводу главе региона были заданы в рамках его прямого эфира в "ВКонтакте". Губернатор поручил своему заместителю по социальной политике Олегу Ревякину и главе депздрава Александру Альянову отработать обращения в течение 26 декабря.



Напомним, что на прошлой неделе в область прибыло 500 коробок инсулина. До конца года должна прийти аналогичная партия. По заверениям властей, этого хватит, чтобы обеспечить потребность пациентов в декабре – январе.





Артем Ежаков





