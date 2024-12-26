Орловцы пожаловались губернатору на невыдачу инсулина
Андрей Клычков дал поручения отреагировать на обращения.
Жители Орловской области пожаловались Андрею Клычкову на невыдачу инсулина и расходников для диабетиков. Многочисленные вопросы по этому поводу главе региона были заданы в рамках его прямого эфира в "ВКонтакте". Губернатор поручил своему заместителю по социальной политике Олегу Ревякину и главе депздрава Александру Альянову отработать обращения в течение 26 декабря.
Напомним, что на прошлой неделе в область прибыло 500 коробок инсулина. До конца года должна прийти аналогичная партия. По заверениям властей, этого хватит, чтобы обеспечить потребность пациентов в декабре – январе.