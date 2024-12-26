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9:24, 26 декабря 2024 года Андрей Клычков пообещал не допустить появления мусорного комплекса возле Вяжей В области задумались над созданием новых мест переработки отходов.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал не допустить появления мусорного комплекса возле Вяжей в Новосильском районе. Об этом глава региона заявил в ходе прямого эфира в "ВКонтакте".

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Дал поручение убрать Новосиль. Если кто-то место выбрал рядом с Вяжами, то так не будет. Я точно не допущу этой стройки. Нужно находить другие участки. Исторические территории, обильно политые кровью, не должны быть объектом для размещения". В настоящее время в регионе функционирует три мусорных полигона, два из которых находятся в Мценске и Ливенском районе. Они почти полностью заполнены, поэтому в области задумались над созданием новых мест переработки отходов.





Артем Ежаков





