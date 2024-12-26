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8:42, 26 декабря 2024 года В Орловской области отложили повышение платы проезда по межмуниципальным маршрутам Его не ожидается до конца января.





В Орловской области приняли решение отложить повышение оплаты проезда по межмуниципальным маршрутам до конца января. Решение принято совместно с региональным департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" сообщил губернатор Андрей Клычков.



Напомним, что с нового года в Орле вырастет стоимость проезда в общественном транспорте до 29 рублей по карте и 32 наличкой. Также с 1 января до 800 рублей увеличится ежемесячная цена на единый социальный проездной билет. Также в областной столице должны подорожать льготный и дачный проездные. Стоимость льготного проездного билета на 50 поездок вырастет на 50 рублей и составит 600 рублей. Стоимость проездного на дачные маршруты составит 350 рублей.





Артем Ежаков





