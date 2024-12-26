четверг 26.12.2024 10:08:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

8:42, 26 декабря 2024 года

В Орловской области отложили повышение платы проезда по межмуниципальным маршрутам

Его не ожидается до конца января.


В Орловской области приняли решение отложить повышение оплаты проезда по межмуниципальным маршрутам до конца января. Решение принято совместно с региональным департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" сообщил губернатор Андрей Клычков.

Напомним, что с нового года в Орле вырастет стоимость проезда в общественном транспорте до 29 рублей по карте и 32 наличкой. Также с 1 января до 800 рублей увеличится ежемесячная цена на единый социальный проездной билет. Также в областной столице должны подорожать льготный и дачный проездные. Стоимость льготного проездного билета на 50 поездок вырастет на 50 рублей и составит 600 рублей. Стоимость проездного на дачные маршруты составит 350 рублей.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.