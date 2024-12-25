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21:05, 25 декабря 2024 года В Орловской области планируют построить новые мусороперерабатывающие комплексы Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области могут построить несколько новых мусороперерабатывающих комплексов. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.



В настоящее время в регионе функционирует три мусорных полигона, два из которых, находятся в Мценске и Ливенском районе. Они почти полностью заполнены.



- Мы обсудили возможность создания новых объектов для обращения с отходами и поиска земель под строительство мусороперерабатывающих комплексов, - рассказал глава региона.



Он также отметил, что количество несанкционированных свалок в области значительно уменьшилось.





Сергей Мерцалов





